В Новой Каховке была перестрелка между ОРДЛО и Росгвардией – Ким
Воскресенье, 17 апреля 2022, 11:05
16 апреля в оккупированной Новой Каховке на Херсонщине случилась перестрелка между российскими войсками, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Источник: Ким в видео-обращении
Прямая речь Кима: "Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными, Росгвардией, точно не знаю.
Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации.
Вроде ОРДЛО и наши были когда-то. Вот такая история".
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