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В Новой Каховке была перестрелка между ОРДЛО и Росгвардией – Ким

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 11:05
В Новой Каховке была перестрелка между ОРДЛО и Росгвардией – Ким

16 апреля в оккупированной Новой Каховке на Херсонщине случилась перестрелка между российскими войсками, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Источник: Ким в видео-обращении

Прямая речь Кима: "Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными, Росгвардией, точно не знаю.

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Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации.

Вроде ОРДЛО и наши были когда-то. Вот такая история".

Темы: Херсонская областьОРДЛОРосcиявойна
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