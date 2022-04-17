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В Новой Каховке была перестрелка между ОРДЛО и Росгвардией – Ким

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 11:05

16 апреля в оккупированной Новой Каховке на Херсонщине случилась перестрелка между российскими войсками, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Источник: Ким в видео-обращении

Прямая речь Кима: "Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными, Росгвардией, точно не знаю.

Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации.

Вроде ОРДЛО и наши были когда-то. Вот такая история".

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Темы: Херсонская областьОРДЛОРосcиявойна
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