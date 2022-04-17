Через обстріл Харкова загинуло 3 людей, 31 поранено, включаючи 4 дітей - голова ОВА

Ворог не може підступитися до Харкова, тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів міста, дістається також і області.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За минулу добу російські окупаційні війська завдали 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ-обстрілів по районах Північної Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, ХТЗ, Дергачах. Та 1 ракетний удар.

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Загалом за добу внаслідок обстрілів росіян поранено 31 особу, з них - 4 дітей. Загинули - 3 цивільних.

Синєгубов наголошує, що в посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та наші рятувальники. На жаль, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися 3 саперів, 4 отримали поранення.

Пряма мова: "Ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ тримають мічцно позиції, по деяких напрямках просуваються вперед. Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів.

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Звертаюся до жителів Харкова: без нагальної потреби не перебувайте на вулицях. Так само, зважаючи на прийдешні свята, прошу із розумінням поставитися до рішень про обмеження перебування людей в одному місці. Це все для нашої з вами безпеки".