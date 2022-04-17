Из-за обстрелов Харькова погибли 3 людей, 31 ранен, включая 4 детей - глава ОВА

Враг не может подступиться к Харькову, поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов города, достается также и области.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города, ХТЗ, Дергачах. И 1 ракетный удар.

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Всего за сутки в результате обстрелов россиян ранен 31 человек, из них - 4 детей. Погибли – 3 гражданских.

Синегубов отмечает, что в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и наши спасатели. К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались 3 саперов, 4 получили ранения.

Прямая речь: "Враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ держат крепкие позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов.

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Обращаюсь к жителям Харькова: без необходимости не находитесь на улицах. Так же, учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности".