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"Баба лежит, дергается. В голове дырка": СБУ публікує нові свідчення звірств РФ

Валентина РоманенкоНеділя, 17 квітня 2022, 12:54
Баба лежит, дергается. В голове дырка: СБУ публікує нові свідчення звірств РФ

Служба безпеки України продовжує фіксувати свідчення звірств окупантів стосовно мирного населення.

Джерело: чергова перехоплена СБУ телефонна розмова загарбників

Дослівно: "Ось цей "герой", який був мобілізований росіянами з так званої "ЛНР", розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки: "…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да".

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Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що "…у нее, типа, брат в "Азове", и она начала х*йню какую-то пороть".

Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту".

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Деталі: Зазначається, що спецслужба перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини – щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.

Теми: війнаСБУ
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