"Баба лежит, дергается. В голове дырка": СБУ публикует новые свидетельства зверств РФ

Служба безопасности Украины продолжает фиксировать доказательства зверств оккупантов в отношении мирного населения.

Источник: очередной перехваченный СБУ телефонный разговор захватчиков

Дословно: "Вот этот "герой", который был мобилизован россиянами так называемой "ЛНР", рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки: "…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да".

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Как выяснилось, единственным проступком женщины было то, что "…у нее, типа, брат в "Азове", и она начала х*йню какую-то пороть".

Воин якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но никоим образом не помешал этому военному преступлению. Только посоветовал хотя бы закопать убитую".

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Детали: Отмечается, что спецслужба перехватывает подобные разговоры захватчиков и документирует их преступления – чтобы в дальнейшем ни один виновный не остался безнаказанным.