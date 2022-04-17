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У "Динамо" не відпустять вчасно гравців до збірної України

"Українська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 15:25
У Динамо не відпустять вчасно гравців до збірної України
"Динамо" Київ. фото офіційного сайту

Гравці київського "Динамо" не прибудуть на збір національної збірної України у визначені терміни.

Джерело: лист генерального директора столичного клубу Резо Чохонелідзе до Української асоціації футболу, що є в розпорядженні УП

Деталі: У листі зазначається, що з 1 по 22 травня "Динамо" проведе ряд товариських матчів за кордоном, де футболісти зможуть підтримувати відповідну фізичну форму.

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У столичному клубі наголошують, що вони не порушують регламентні норми ФІФА і відпустять своїх футболістів у національну команду 23 травня, за тиждень до матчу плей-офф до ЧС-2022 з Шотландією.

 
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Нагадаємо, що національна збірна України розпочинає підготовку до матчу з Шотландією у Словенії 29 квітня. На цей збір головний тренер національної збірної України Олександр Петраков запросив 25 граців з чемпіонату України.

Киїське "Динамо" у збірній Україні представляє десять футболістів. У планах збірної України також було провести ряд спарингів з національними командами перед важливою грою з Шотландією у плей-офф до ЧС-2022.

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Що передувало: "Динамо" та "Шахтар" отримали спеціальні дозволи від Міністерства молоді та спорту вивезти свої команди за кордон для проведення товариських матчів.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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