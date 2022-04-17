Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В "Динамо" не отпустят вовремя игроков в сборную Украины

"Украинская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 15:25
В Динамо не отпустят вовремя игроков в сборную Украины
"Динамо" Киев. фото с официального сайта

Игроки киевского "Динамо" не прибудут на сбор национальной сборной Украины в срок.

Источник: письмо генерального директора столичного клуба Резо Чохонелидзе в Украинскую ассоциацию футбола, имеющееся в распоряжении УП

Детали: В письме отмечается, что с 1 по 22 мая "Динамо" проведет ряд товарищеских матчей за границей, где футболисты смогут поддерживать физическую форму.

Реклама:

В столичном клубе отмечают, что они не нарушают регламентные нормы ФИФА и отпустят своих футболистов в национальную команду 23 мая за неделю до матча плей-офф в ЧМ-2022 с Шотландией.

 

Напомним, что национальная сборная Украины начинает подготовку к матчу с Шотландией в Словении 29 апреля. На этот сбор главный тренер сборной Украины Александр Петраков пригласил 25 игроков из чемпионата Украины.

Киевское "Динамо" в сборной Украины представляют десять футболистов. В планах сине-желтых также было провести ряд спаррингов с национальными командами перед важной игрой с Шотландией в плей-офф ЧМ-2022.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: "Динамо" и "Шахтер" получили специальные разрешения Министерства молодежи и спорта вывезти свои команды за границу для проведения товарищеских матчей.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
футбол
Киевское "Динамо" и "Заря" проиграли свои еврокубковые матчи
Фанат в футболке в поддержку Украины выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу
Киевское "Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций
Последние новости
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
Все новости...
Реклама: