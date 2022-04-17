В "Динамо" не отпустят вовремя игроков в сборную Украины

Игроки киевского "Динамо" не прибудут на сбор национальной сборной Украины в срок.

Источник: письмо генерального директора столичного клуба Резо Чохонелидзе в Украинскую ассоциацию футбола, имеющееся в распоряжении УП

Детали: В письме отмечается, что с 1 по 22 мая "Динамо" проведет ряд товарищеских матчей за границей, где футболисты смогут поддерживать физическую форму.

В столичном клубе отмечают, что они не нарушают регламентные нормы ФИФА и отпустят своих футболистов в национальную команду 23 мая за неделю до матча плей-офф в ЧМ-2022 с Шотландией.

Напомним, что национальная сборная Украины начинает подготовку к матчу с Шотландией в Словении 29 апреля. На этот сбор главный тренер сборной Украины Александр Петраков пригласил 25 игроков из чемпионата Украины.

Киевское "Динамо" в сборной Украины представляют десять футболистов. В планах сине-желтых также было провести ряд спаррингов с национальными командами перед важной игрой с Шотландией в плей-офф ЧМ-2022.

Что предшествовало: "Динамо" и "Шахтер" получили специальные разрешения Министерства молодежи и спорта вывезти свои команды за границу для проведения товарищеских матчей.