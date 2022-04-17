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Зеленський підвищив у званні командувача Військово-морських сил

Валентина РоманенкоНеділя, 17 квітня 2022, 15:51
Зеленський підвищив у званні командувача Військово-морських сил
Олексій Неїжпапа. фото ВМС ЗСУ

Командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа став віцеадміралом.

Джерело: указ президента України Володимира Зеленського від 16 квітня, оприлюднений на сайті глави держави

Дослівно: "Присвоїти військове звання віце-адмірала контр-адміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-морських сил Збройних сил України".

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Деталі: Радниця Офісу президента Вікторія Страхова натякнула, що причиною підвищення стала зокрема ліквідація флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва".

"Й усі знають, за яку блискавичну операцію! Наш справжній козак на воді!", - пише Страхова у Facebook.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.
  • Експерти проаналізували знімки з супутників, що показують розташування кораблів крізь хмарність в атмосфері, і визначили точні координати розташування крейсера "Москва" в момент влучення в нього українських ракет "Нептун".
  • "Радіо Свобода" зуміла поспілкуватися з родичкою одного з російських моряків на палубі "Москви", і вона підтвердила його загибель на крейсері. Жінка зізналася журналістам, що ще 27 членів екіпажу "зникли безвісти".

Теми: арміявійнаЗеленський
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