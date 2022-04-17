Зеленский повысил в звании командующего Военно-морскими силами

Командующий Военно-морскими силами ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа стал вице-адмиралом.

Источник: указ президента Украины Владимира Зеленского от 16 апреля, обнародованный на сайте главы государства

Дословно: "Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины".

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Детали: Советник Офиса президента Виктория Страхова намекнула, что причиной повышения стала в частности ликвидация флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва".

"И все знают, за какую молниеносную операцию! Наш настоящий казак на воде!" - пишет Страхова в Facebook.

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