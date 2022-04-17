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Зеленский повысил в звании командующего Военно-морскими силами

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 15:51
Алексей Неижпапа. фото ВМС ВСУ

Командующий Военно-морскими силами ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа стал вице-адмиралом.

Источник: указ президента Украины Владимира Зеленского от 16 апреля, обнародованный на сайте главы государства

Дословно: "Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины".

Детали: Советник Офиса президента Виктория Страхова намекнула, что причиной повышения стала в частности ликвидация флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва".

"И все знают, за какую молниеносную операцию! Наш настоящий казак на воде!" - пишет Страхова в Facebook.

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
  • Эксперты проанализировали снимки со спутников, показывающих расположение кораблей через облачность в атмосфере, и определили точные координаты расположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".
  • "Радио Свобода" сумела пообщаться с родственницей одного из российских моряков на палубе Москвы, и она подтвердила его гибель на крейсере. Женщина призналась журналистам, что еще 27 членов экипажа "пропали без вести".

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Темы: армиявойнаЗеленский
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