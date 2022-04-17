Готуємося навіть до повторної спроби РФ взяти Київ – голова ВА

Київська міська військова адміністрація готується до всіх можливих сценаріїв росіян, включно з повторною спробою захопити Київ.

Джерело: голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов в інтерв’ю "Вечірньому Києву"

Пряма мова: "Хоч ворог і зазнав збитків, Російська Федерація має великі ресурси — як людські, так і технічні. Ми розуміємо: щоб підготуватись, противнику потрібен час. Але ми також розуміємо, що від своєї мети заволодіти як столицею, так і всією Україною, він не відмовився.

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На даний час ворог поповнює свої втрати, накопичує ресурси та ремонтує техніку, готує її до застосування. Розуміючи це, ми готуємося до всіх можливих сценаріїв і навіть до найгірших — до повторної спроби взяти Київ".

Деталі: Голова Київської ВА також висловив думку, що безпечно повертатися до Києва вразливим категоріям населення можна лише після закінчення війни.

Пряма мова: "Хоча ми розуміємо, що Київ як політичний та економічний центр має жити, і певна частина жителів повинна повернутися, але ми просимо сьогодні в першу чергу жінок, дітей, людей літнього віку, які мають де проживати за межами міста — не повертатись, адже є небезпека як авіаційних та ракетних ударів, так і дій ДРГ противника. Та й загалом противник не відмовився від мети захопити столицю.

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Основна умова для безпечного повернення до Києва — це закінчення війни. В іншому випадку — навіть зниження інтенсивності бойових дій так само несе небезпеки, про які я говорив вище".

Що передувало: Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що російські війська знову спробують взяти столицю.