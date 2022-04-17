Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Готовимся даже к повторной попытке РФ взять Киев - глава ВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 16:24
Николай Жирнов, фото Киевской ВА

Киевская городская военная администрация готовится ко всем возможным сценариям россиян, включая повторную попытку захватить Киев.

Источник: глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов в интервью "Вечернему Киеву"

Прямая речь: "Хотя враг и понес убытки, Российская Федерация имеет большие ресурсы — как человеческие, так и технические. Мы понимаем: чтобы подготовиться, противнику нужно время. Но мы также понимаем, что от своей цели завладеть как столицей, так и всей Украиной он не отказался.

В настоящее время враг пополняет свои потери, накапливает ресурсы и ремонтирует технику, готовит ее к применению. Понимая это, мы готовимся ко всем возможным сценариям и даже к худшим — к повторной попытке взять Киев".

Детали: Глава Киевской ВА также высказал мнение, что безопасно возвращаться в Киев уязвимым категориям населения можно только после окончания войны.

Прямая речь: "Хотя мы понимаем, что Киев как политический и экономический центр должен жить, и определенная часть жителей должна вернуться, но мы просим сегодня в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, у которых есть где проживать за пределами города — не возвращаться, ведь существует опасность как авиационных и ракетных ударов, так и действий ДРГ противника. Да и вообще противник не отказался от цели захватить столицу.

Основное условие для безопасного возвращения в Киев – это окончание войны. В противном случае даже снижение интенсивности боевых действий так же несет опасности, о которых я говорил выше".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что российские войска снова попытаются взять столицу.

Темы: Киеввойна
Главное сегодня

видеоМедведчук просит Путина и Зеленского обменять его на защитников и жителей Мариуполя

"Дело ортопедов": в Беларуси задержаны 35 медиков, в том числе "врач Лукашенко"

фото, видео, обновлено от 08:31В сети появились первые фото и видео подбитого крейсера "Москва"

видеоРазблокировали движение между Киевом и Житомиром – открыли еще одну переправу

Выезд из Украины – по загранпаспорту, пограничники объясняют почему

фото, обновленоОт ракетных ударов по Львову погибли 6 человек – ОВА

Все новости...
Киев
В Киеве и области сокращается комендантский час
В Киеве "прилетов" не было, работала ПВО – мэрия
Киевская область: возводят мост возле Стоянки, разблокирующий движение между Киевом и Житомиром
Последние новости
14:42
Нашлись новые российские семьи, чьи сыновья погибли на крейсере "Москва"
14:40
Премьер Италии не видит угроз для страны в случае проблем с поставками российского газа
14:35
В России заблокировали сайт Human Rights Watch
14:26
В Бундестаге раскритиковали Шольца за отсутствие поставок тяжелого вооружения Украине
14:25
Украинцы не будут иметь дополнительных выходных в апреле и мае из-за войны
14:19
Тела убитых в Ирпене передали на экспертизу для суда в Гааге
14:08
Только 16 компаний в Украине начали процедуру банкротства с начала войны
14:04
Австрия хочет присоединиться к расследованию военных преступлений в Украине
14:00
обновлено, картаБританская разведка: Сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских сил по всем направлениям
13:54
фотоGoogle открыл на своих картах все стратегические и военные объекты РФ
Все новости...