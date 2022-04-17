Готовимся даже к повторной попытке РФ взять Киев - глава ВА

Киевская городская военная администрация готовится ко всем возможным сценариям россиян, включая повторную попытку захватить Киев.

Источник: глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов в интервью "Вечернему Киеву"

Прямая речь: "Хотя враг и понес убытки, Российская Федерация имеет большие ресурсы — как человеческие, так и технические. Мы понимаем: чтобы подготовиться, противнику нужно время. Но мы также понимаем, что от своей цели завладеть как столицей, так и всей Украиной он не отказался.

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В настоящее время враг пополняет свои потери, накапливает ресурсы и ремонтирует технику, готовит ее к применению. Понимая это, мы готовимся ко всем возможным сценариям и даже к худшим — к повторной попытке взять Киев".

Детали: Глава Киевской ВА также высказал мнение, что безопасно возвращаться в Киев уязвимым категориям населения можно только после окончания войны.

Прямая речь: "Хотя мы понимаем, что Киев как политический и экономический центр должен жить, и определенная часть жителей должна вернуться, но мы просим сегодня в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, у которых есть где проживать за пределами города — не возвращаться, ведь существует опасность как авиационных и ракетных ударов, так и действий ДРГ противника. Да и вообще противник не отказался от цели захватить столицу.

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Основное условие для безопасного возвращения в Киев – это окончание войны. В противном случае даже снижение интенсивности боевых действий так же несет опасности, о которых я говорил выше".

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что российские войска снова попытаются взять столицу.