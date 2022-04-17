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Зеленський запросив Макрона в Україну: "Хочу, щоб він зрозумів, що це геноцид"

Мазуренко Альона Неділя, 17 квітня 2022, 18:54
ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський запросив в Україну президента Франції Еммануеля Макрона, щоб той на власні очі побачив звірства російських військових і зрозумів, що це не просто війна, а геноцид українського народу.

Джерело: інтерв'ю Зеленського для американського телеканалу CNN

Деталі: Зеленський сказав, що розмовляв з Макроном і хоче, щоб той відвідав Україну, щоб на власні очі той побачив звірства російських військових.

Пряма мова: "Я думаю, що він хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вийшла на діалог.

Я просто сказав йому, що хочу, щоб він зрозумів, що це не війна, а щось інше, як геноцид. Я запросив його приїхати, коли у нього буде можливість. Він прийде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє".

Деталі: Зеленський заявив, що також хоче, щоб президент США Джо Байден відвідав Україну.

Минулого тижня президент США заявив, що хоче поїхати до України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2 відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент США Джо Байден.
  • Макрон виправдав своє рішення не використовувати слово "геноцид" стосовно дій РФ, стверджуючи, що "словесна ескалація" не "допоможе Україні".
  • В МЗС заявили, що небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує.
  • Про те, на яких підставах дії РФ мають бути трактовані саме як геноцид, і що це означатиме, можна почитати у статті Найбільший злочин росіян. Чому доведення геноциду в Україні здатне змінити світ.

Теми: МакронЗеленськийгеноцидУкраїна
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