Зеленський запросив Макрона в Україну: "Хочу, щоб він зрозумів, що це геноцид"

Президент Володимир Зеленський запросив в Україну президента Франції Еммануеля Макрона, щоб той на власні очі побачив звірства російських військових і зрозумів, що це не просто війна, а геноцид українського народу.

Джерело: інтерв'ю Зеленського для американського телеканалу CNN

Деталі: Зеленський сказав, що розмовляв з Макроном і хоче, щоб той відвідав Україну, щоб на власні очі той побачив звірства російських військових.

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Пряма мова: "Я думаю, що він хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вийшла на діалог.

Я просто сказав йому, що хочу, щоб він зрозумів, що це не війна, а щось інше, як геноцид. Я запросив його приїхати, коли у нього буде можливість. Він прийде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє".

Деталі: Зеленський заявив, що також хоче, щоб президент США Джо Байден відвідав Україну.

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Минулого тижня президент США заявив, що хоче поїхати до України.

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