Зеленский пригласил Макрона в Украину: "Хочу, чтобы он понял, что это геноцид"
Президент Владимир Зеленский пригласил в Украину президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы тот своими глазами увидел зверства российских военных и понял, что это просто война, а геноцид украинского народа.
Источник: интервью Зеленского для американского телеканала CNN
Детали: Зеленский сказал, что разговаривал с Макроном и хочет, чтобы тот посетил Украину, чтобы воочию увидеть зверства российских военных.
Прямая речь: "Я думаю, что он хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вышла на диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, а нечто иное, как геноцид. Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность. Он придет и увидит, и я уверен, что он поймет".
Детали: Зеленский заявил, что также хочет, чтобы президент США Джо Байден посетил Украину.
На прошлой неделе президент США заявил, что хочет поехать в Украину.
Напомним:
- Макрон в интервью телеканалу France 2 отказался назвать действия России в Украине геноцидом, как это сделал президент США Джо Байден.
- Макрон оправдал свое решение не использовать слово "геноцид" для действий РФ, утверждая, что "словесная эскалация" не "поможет Украине".
- В МИДе заявили, что нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает.
- О том, на каких основаниях действия РФ должны быть трактованы именно как геноцид, и что это будет означать, можно почитать в статье "Наибольшее преступление россиян". Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир.