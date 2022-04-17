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Зеленский пригласил Макрона в Украину: "Хочу, чтобы он понял, что это геноцид"

Мазуренко Алена Воскресенье, 17 апреля 2022, 18:54
ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский пригласил в Украину президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы тот своими глазами увидел зверства российских военных и понял, что это просто война, а геноцид украинского народа.

Источник: интервью Зеленского для американского телеканала CNN

Детали: Зеленский сказал, что разговаривал с Макроном и хочет, чтобы тот посетил Украину, чтобы воочию увидеть зверства российских военных.

Прямая речь: "Я думаю, что он хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вышла на диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, а нечто иное, как геноцид. Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность. Он придет и увидит, и я уверен, что он поймет".

Детали: Зеленский заявил, что также хочет, чтобы президент США Джо Байден посетил Украину.

На прошлой неделе президент США заявил, что хочет поехать в Украину.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Макрон в интервью телеканалу France 2 отказался назвать действия России в Украине геноцидом, как это сделал президент США Джо Байден.
  • Макрон оправдал свое решение не использовать слово "геноцид" для действий РФ, утверждая, что "словесная эскалация" не "поможет Украине".
  • В МИДе заявили, что нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает.
  • О том, на каких основаниях действия РФ должны быть трактованы именно как геноцид, и что это будет означать, можно почитать в статье "Наибольшее преступление россиян". Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир.

Темы: МакронЗеленскийгеноцидУкраина
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