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Дніпропетровщина: комендантську годину скоротили

Денис КарловськийНеділя, 17 квітня 2022, 19:12
Будівля Дніпропетровської ОДА. фото ілюстративне: getty images

На Дніпропетровщині комендантську годину визначили з 22 до 5 години.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Гарна недільна новина.

Відзавтра скорочуємо в області комендантську годину.

Тепер вона триватиме з 22.00 до 5.00.

Продовжуємо працювати на перемогу!"

 
Фото: валентин резніченко
 
фото: валентин резніченко

Що було раніше: 16 квітня російські окупанти розбомбили ракетами покинуте приміщення птахофабрики на Дніпропетровщині.

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Теми: Воєнний станДніпропетровська областьвійна
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