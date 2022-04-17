Дніпропетровщина: комендантську годину скоротили
Неділя, 17 квітня 2022, 19:12
На Дніпропетровщині комендантську годину визначили з 22 до 5 години.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова Резніченка: "Гарна недільна новина.
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Відзавтра скорочуємо в області комендантську годину.
Тепер вона триватиме з 22.00 до 5.00.
Продовжуємо працювати на перемогу!"
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Що було раніше: 16 квітня російські окупанти розбомбили ракетами покинуте приміщення птахофабрики на Дніпропетровщині.