Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дніпропетровщина: комендантську годину скоротили

Денис КарловськийНеділя, 17 квітня 2022, 19:12
Дніпропетровщина: комендантську годину скоротили
Будівля Дніпропетровської ОДА. фото ілюстративне: getty images

На Дніпропетровщині комендантську годину визначили з 22 до 5 години.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Гарна недільна новина.

Реклама:

Відзавтра скорочуємо в області комендантську годину.

Тепер вона триватиме з 22.00 до 5.00.

Продовжуємо працювати на перемогу!"

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото: валентин резніченко
 
фото: валентин резніченко

Що було раніше: 16 квітня російські окупанти розбомбили ракетами покинуте приміщення птахофабрики на Дніпропетровщині.

Теми: Воєнний станДніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Воєнний стан
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів
Вибори в Україні 2024 року мають відбутися попри війну – сенатор США
Останні новини
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
Усі новини...
Реклама: