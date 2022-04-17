Дніпропетровщина: комендантську годину скоротили

На Дніпропетровщині комендантську годину визначили з 22 до 5 години.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Гарна недільна новина.

Відзавтра скорочуємо в області комендантську годину.

Тепер вона триватиме з 22.00 до 5.00.

Продовжуємо працювати на перемогу!"

Фото: валентин резніченко

фото: валентин резніченко

Що було раніше: 16 квітня російські окупанти розбомбили ракетами покинуте приміщення птахофабрики на Дніпропетровщині.