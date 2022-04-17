Днепропетровщина: комендантский час сократили

На Днепропетровщине комендантский час определили с 22 до 5 часов.

Источник: пглава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Хорошая воскресная новость.

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С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час.

Теперь она продлится с 22.00 до 5.00.

Продолжаем работать на победу!"

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Фото: валентин резниченко

фото: валентин резниченко

Что было раньше: 16 апреля российские оккупанты разбомбили ракетами заброшенное помещение птицефабрики в Днепропетровской области.