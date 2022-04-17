Днепропетровщина: комендантский час сократили
Воскресенье, 17 апреля 2022, 19:12
На Днепропетровщине комендантский час определили с 22 до 5 часов.
Источник: пглава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь Резниченко: "Хорошая воскресная новость.
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С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час.
Теперь она продлится с 22.00 до 5.00.
Продолжаем работать на победу!"
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Что было раньше: 16 апреля российские оккупанты разбомбили ракетами заброшенное помещение птицефабрики в Днепропетровской области.