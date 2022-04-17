У Мінцифрі радять не говорити про війська РФ з родичами на окупованих територіях

Міністерство цифрової трансформації радить українцям не обговорювати з людьми, які перебувають на окупованих територіях, пересування та дії російських військових.

Джерело: Мінцифра в Telegram

Дослівно: "Якщо ваші рідні, друзі чи знайомі перебувають на окупованій території, намагайтеся з ними не обговорювати телефоном чи в соцмережах пересування та дії окупантів. Це може бути небезпечно для їхнього життя.

Краще розкажіть всім вашим рідним та друзям про чатбот єВорог. Так вони зможуть таємно поділитися цінною інформацією про геолокацію, пересування та дії ворога з нашими військовими".

Деталі: У Мінцифрі підкреслили, що важливо повідомляти в чатбот про окупантів із безпечного місця та щоразу, як їх видно.

Що передувало: У березні в Мінцифрі створили чатбот єВорог у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.