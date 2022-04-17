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У Мінцифрі радять не говорити про війська РФ з родичами на окупованих територіях

Катерина ТищенкоНеділя, 17 квітня 2022, 20:16
У Мінцифрі радять не говорити про війська РФ з родичами на окупованих територіях

Міністерство цифрової трансформації радить українцям не обговорювати з людьми, які перебувають на окупованих територіях, пересування та дії російських військових.

Джерело: Мінцифра в Telegram

Дослівно: "Якщо ваші рідні, друзі чи знайомі перебувають на окупованій території, намагайтеся з ними не обговорювати телефоном чи в соцмережах пересування та дії окупантів. Це може бути небезпечно для їхнього життя.

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Краще розкажіть всім вашим рідним та друзям про чатбот єВорог. Так вони зможуть таємно поділитися цінною інформацією про геолокацію, пересування та дії ворога з нашими військовими".

Деталі: У Мінцифрі підкреслили, що важливо повідомляти в чатбот про окупантів із безпечного місця та щоразу, як їх видно.

Що передувало: У березні в Мінцифрі створили чатбот єВорог у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.

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Теми: Мінцифриокупація
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