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В Минцифре советуют не говорить о войсках РФ с родственниками на оккупированных территориях

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 20:16
В Минцифре советуют не говорить о войсках РФ с родственниками на оккупированных территориях

Министерство цифровой трансформации советует украинцам не обсуждать с людьми, которые находятся на оккупированных территориях, передвижения и действия российских военных.

Источник: Минцифра в Telegram

Дословно: "Если ваши родные, друзья или знакомые находятся на оккупированной территории, старайтесь с ними не обсуждать по телефону или в соцсетях передвижения и действия оккупантов. Это может быть опасно для их жизни.

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Лучше расскажите всем вашим родным и друзьям о чатботе єВорог. Так они смогут тайно поделиться ценной информацией о геолокации, передвижении и действиях врага с нашими военными".

Детали: В Минцифре подчеркнули, что важно сообщать в чатбот об оккупантах с безопасного места и каждый раз, как их видно.

Что предшествовало: В марте в Минцифре создали чатбот єВорог в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

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Темы: Минцифрыоккупация
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