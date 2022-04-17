Швейцарці підтримують посилення співпраці із НАТО, але не членство – опитування

56% швейцарців підтримують посилення співпраці своєї країни із НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Blik, такими є результати опитування, проведеного дослідницьким інститутом Міхаеля Германа.

Згідно з даними опитування, 35% швейцарських респондентів активно підтримують тіснішу співпрацю з НАТО, а ще 21% – підтримують її "частково".

Трохи менше – 55% швейцарців підтримують збільшення державних витрат на національну оборону.

Показовий момент – "розворот" поглядів особливо помітний серед прихильників лівої ідеології. Тепер, серед симпатиків соціалістів відсоток тих, хто підтримує посилення співпраці із НАТО досяг 76%, серед симпатиків "зелених" - 73%.

Видання зазначає –ще донедавна у лівому середовищі Альянс вважався інструментом американського імперіалізму, а термін "трансатлантичний" вживався як брудне слово.

Тепер 65% швейцарців хочуть, щоб Швейцарія брала участь у системі захисту "Залізний купол" - ідеї ЄС закупівлі технології протиракетної оборони з Ізраїлю, щоб захистити себе від Росії.

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Щоправда, приєднання до НАТО підтримують лише 33% громадян Швейцарії.

Не менш показовий результат – підтримка передачі зброї Україні. Однозначно за це виступають 24% респондентів, ймовірно так – 8%. Найвищий показник серед виборців "зелених" - 48% підтримують передачу зброї Україні. Серед соціалістів цей показник дещо менший – 37%.

Натомість більшість половина (47% однозначно та ще 11% ймовірно) респондентів вважають, що принцип нейтралітету Швейцарії не був порушений прийняттям санкцій проти Росії.