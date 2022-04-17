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Швейцарцы поддерживают усиление сотрудничества с НАТО, но не членство – опрос

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 22:23

56% швейцарцев поддерживают усиление сотрудничества своей страны с НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blik, таковы результаты опроса, проведенного по заказу издания политическим социологом Михаэлем Германом.

Согласно данным опроса, 35% швейцарских респондентов активно поддерживают более тесное сотрудничество с НАТО, а еще 21% – поддерживают его частично.

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Чуть меньше – 55% швейцарцев поддерживают увеличение государственных расходов на национальную оборону.

Показательный момент – "разворот" взглядов особенно заметен среди приверженцев левой идеологии. Теперь среди сторонников социалистов процент поддерживающих усиление сотрудничества с НАТО достиг 76%, среди симпатиков "зеленых" - 73%.

Издание отмечает – еще недавно в левой среде Альянс считался инструментом американского империализма, а термин "трансатлантический" употреблялся как грязное слово.

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Теперь 65% швейцарцев хотят, чтобы Швейцария участвовала в системе защиты "Железный купол" – идеи ЕС закупки технологии противоракетной обороны из Израиля, чтобы защитить себя от России.

Правда, присоединение к НАТО поддерживают только 33% граждан Швейцарии.

Не менее показателен результат – поддержка передачи оружия Украине. Однозначно за это выступают 24% респондентов, вероятно, так – 8%. Самый высокий показатель среди избирателей "зеленых" – 48% поддерживают передачу оружия Украине. Среди социалистов этот показатель несколько меньше – 37%.

Большинство же (47% однозначно и еще 11% вероятно) респондентов считают, что принцип нейтралитета Швейцарии не был нарушен принятием санкций против России.

Темы: ШвейцарияНАТО
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