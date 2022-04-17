Зеленський обговорив повоєнну відбудову України з директоркою МВФ
Неділя, 17 квітня 2022, 22:48
Президент Володимир Зеленський обговорив фінансову допомогу в телефонній розмові з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Ґеорґієвою.
Джерело: twitter Зеленського
Дослівно: "Обговорили з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Ґеорґієвою забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнної відбудови.
Маємо чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив. Переконаний, що співпраця України та МВФ і надалі буде плідною".
Передісторія:
- МВФ ухвалив створення спеціального рахунку для нарахування допомоги Україні на відбудову після війни.
- На початку березня МВФ екстрено виділив українському уряду транш допомоги в розмірі 1,4 мільярди доларів.
- Керівництво МВФ прогнозує, що внаслідок економічних санкцій в Росії оголосять дефолт за зовнішніми зобов’язаннями.