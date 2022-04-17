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Зеленский обсудил послевоенное восстановление Украины с директором МВФ

Денис КарловскийВоскресенье, 17 апреля 2022, 22:48
Зеленский обсудил послевоенное восстановление Украины с директором МВФ
логотип мвф возле штаб-квартиры организации в вашингтоне. фото иллюстративное: getty images

Президент Владимир Зеленский обсудил финансовую помощь в телефонном разговоре с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Источник: twitter Зеленского

Дословно: "Обсудили с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению.

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Есть четкие планы на сейчас, а также видение перспектив. Убежден, что сотрудничество Украины и МВФ и дальше будет плодотворным".

Предыстория:

  • МВФ принял создание специального счета для начисления помощи Украине на восстановление после войны.
  • В начале марта МВФ экстренно выделил украинскому правительству транш помощи в размере 1,4 миллиарда долларов.
  • Руководство МВФ прогнозирует, что в результате экономических санкций в России объявят дефолт по внешним обязательствам.

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Темы: ЗеленскийМВФденьгиэкономика
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