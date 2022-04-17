Зеленский обсудил послевоенное восстановление Украины с директором МВФ
Воскресенье, 17 апреля 2022, 22:48
Президент Владимир Зеленский обсудил финансовую помощь в телефонном разговоре с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Источник: twitter Зеленского
Дословно: "Обсудили с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению.
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Есть четкие планы на сейчас, а также видение перспектив. Убежден, что сотрудничество Украины и МВФ и дальше будет плодотворным".
Предыстория:
- МВФ принял создание специального счета для начисления помощи Украине на восстановление после войны.
- В начале марта МВФ экстренно выделил украинскому правительству транш помощи в размере 1,4 миллиарда долларов.
- Руководство МВФ прогнозирует, что в результате экономических санкций в России объявят дефолт по внешним обязательствам.
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