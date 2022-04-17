Зеленский обсудил послевоенное восстановление Украины с директором МВФ

Президент Владимир Зеленский обсудил финансовую помощь в телефонном разговоре с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Источник: twitter Зеленского

Дословно: "Обсудили с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению.

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Есть четкие планы на сейчас, а также видение перспектив. Убежден, что сотрудничество Украины и МВФ и дальше будет плодотворным".

Предыстория:

МВФ принял создание специального счета для начисления помощи Украине на восстановление после войны.

В начале марта МВФ экстренно выделил украинскому правительству транш помощи в размере 1,4 миллиарда долларов.

Руководство МВФ прогнозирует, что в результате экономических санкций в России объявят дефолт по внешним обязательствам.