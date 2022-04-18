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Від ракетних ударів по Львову загинули 6 людей – ОВА

Роман ПетренкоПонеділок, 18 квітня 2022, 10:17
фото олександра камишина

Щонайменше 6 загиблих від російських ракет по Львову, повідомляє обласна військова адміністрація.

Джерело: глава ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "За інформацією Повітряного командування "Захід", вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову.

Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу.

Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває.

Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина".

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Оновлено: Пізніше мер Андрій Садовий повідомив, що поранених 11.

 

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що російська армія завдала 5 ракетних ударів по Львову.

Теми: ЛьвівобстрілвійнаРосія
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