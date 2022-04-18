Росіяни завдали 5 ракетних ударів по Львову: є жертви

Російська армія вранці у понеділок, 18 квітня, завдала 5 ракетних ударів по Львову – загинули 6 людей, ще 11 постраждали.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий і голова Львівської ОВА Максим Козицький

Пряма мова Садового: "5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо".

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Оновлення: Згодом Козицький повідомив, що "за інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову: три – по об‘єкту військової інфраструктури, один – по шиномонтажу".

Внаслідок влучень сталися пожежі.

Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

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Станом на 10:50 відомо про 6 загиблих та 11 постраждалих, серед постраждалих – одна дитина.

Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі, в якому живуть евакуйовані українці.

У спільному ефірі телеканалів Садовий сказав: "Найстрашніше, звичайно, загибель ні в чому не винних людей. Люди просто прийшли на роботу і на роботі загинули. 11 поранено, з них одна дитинка. Поруч зі станцією технічного обслуговування знаходиться готель. У готелі повибивало вікна, там також багато наших укранців, які приїхали до Львова ховатися від бомбардувань".

На станції технічного обслуговування фактично знищено чи пошкоджено близкьо 40 автомобілів.

За даними керівника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає.