От ракетных ударов по Львову погибли 6 человек – ОВА
Понедельник, 18 апреля 2022, 10:17
По меньшей мере, 6 погибших от российских ракет по Львову, сообщает областная военная администрация.
Источник: глава ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь Козицкого: "По информации Воздушного командования "Запад", утром произошло четыре ракетных удара по Львову.
Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу.
В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается.
Объекты получили существенные повреждения.
К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок".
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Обновлено: Позже мэр Андрей Садовый сообщил, что раненых 11.
Напомним: Раньше сообщалось, что российская армия нанесла 5 ракетных ударов по Львову.