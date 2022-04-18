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От ракетных ударов по Львову погибли 6 человек – ОВА

Роман ПетренкоПонедельник, 18 апреля 2022, 10:17
От ракетных ударов по Львову погибли 6 человек – ОВА
фото александра камышина

По меньшей мере, 6 погибших от российских ракет по Львову, сообщает областная военная администрация.

Источник: глава ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "По информации Воздушного командования "Запад", утром произошло четыре ракетных удара по Львову.

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Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу.

В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается.

Объекты получили существенные повреждения.

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К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок".

Обновлено: Позже мэр Андрей Садовый сообщил, что раненых 11.

 

Напомним: Раньше сообщалось, что российская армия нанесла 5 ракетных ударов по Львову.

Темы: ЛьвовобстрелвойнаРосcия
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