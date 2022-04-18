Виїзд з України – за закордонним паспортом, у ДПСУ пояснюють чому

Для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт, він же допомагає легалізуватися в країнах Європи, куди слідують українці, які тікають від війни.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Хочу наголосити, що перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду номер 57, де в тому числі зазначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам що такого паспортного документу, як внутрішній паспорт не передбачено.

Водночас у перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи, тоді приймалося рішення щодо пропуску громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу.

На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку".

Деталі: Демченко пояснив, що стосовно осіб, які їдуть з регіонів, де ведуться бойові дії, прикордонники можуть приймати окреме рішення, якщо такі люди не мають закордонного паспорту. Однак наголосив, що це завжди – винятки, рішення щодо яких ухвалюються, залежно від ситуації.

Крім того, речник ДПСУ нагадав, що внутрішні українські паспорти не є підставою для легалізації за кордоном, тому порадив покладатися на документ для виїзду за кордон.

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Додатково: Окремі рішення щодо пропуску за внутрішніми паспортами можуть ухвалюватися стосовно осіб із інвалідністю та людей, які їх супроводжують.

В період дії воєнного стану виїзд дітей до 16 років можливий у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки, без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України) або ID-документа.

Що передувало: "Укрзалізниця" повідомила про випадки висадки пасажирів на кордоні через відсутність закордонного паспорту та порадила звертатися за роз'ясненнями до прикордонників.