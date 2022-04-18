Выезд из Украины – по загранпаспорту, пограничники объясняют почему
Для пересечения государственной границы граждане Украины должны иметь загранпаспорт, он же помогает легализоваться в странах Европы, куда следуют бегущие от войны украинцы.
Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП
Прямая речь: "Хочу подчеркнуть, что пересечение границы происходит согласно постановлению правительства номер 57, где в том числе указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу, и добавлю, что такого паспортного документа, как внутренний паспорт не предусмотрено.
В то же время в первые недели на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа, когда тысячи людей штурмовали границу, сервисные центры не работали, люди не имели возможности оформить надлежащие документы, тогда принималось решение о пропуске граждан либо по внутренним документам, либо другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.
На данный момент такой авральной ситуации нет, поэтому людям следует соблюдать определенный порядок".
Детали: Демченко пояснил, что в отношении лиц, уезжающих из регионов, где ведутся боевые действия, пограничники могут принимать отдельное решение, если у таких людей нет загранпаспорта. Однако подчеркнул, что это всегда – исключения, решения по которым принимаются, в зависимости от ситуации.
Кроме того, представитель ГПСУ напомнил, что внутренние украинские паспорта не являются основанием для легализации за рубежом, поэтому посоветовал полагаться на документ для выезда за границу.
Дополнительно: Отдельные решения по пропуску по внутренним паспортам могут приниматься в отношении лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц.
В период действия военного положения выезд детей до 16 лет возможен в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки, без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины) или ID-документа.
Что предшествовало: "Укрзализныця" сообщила о случаях высадки пассажиров на границе из-за отсутствия загранпаспорта и посоветовала обращаться за разъяснениями к пограничникам.