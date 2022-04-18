Понад мільйон українців повернулися на Батьківщину за час війни з Росією

Від початку повномасштабної агресії Російської Федерації на Батьківщину повернулися 1060000 українців.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Загалом з 24 лютого на в’їзд в Україну прослідував 1 мільйон 60 тисяч її громадян".

Деталі: Стосовно пасажиропотоку через кордон Демченко зазначив, що 16 квітня вперше від початку повномасштабної війни спостерігалась перевага в’їзду над виїздом з України.

У суботу фіксувалася більша кількість людей, які слідували в Україну, переважна більшість - це наші громадяни, зазначив речник ДПСУ.

За його словами, в неділю пасажиропотік дещо знизився (на рівні 65 тисяч в обидва боки) та становив 50 на 50 (співвідношення в’їзду-виїзду –ред.).

Цього тижня Державна прикордонна служба не виключає збільшення охочих повернутися додому українців через великодні свята.

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Нагадаємо: Якщо в перші тижні більшість українців, які їхали на в'їзд, становили чоловіки, то на початку квітня серед тих, хто повертається, збільшилася кількість жінок та дітей.