Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Понад мільйон українців повернулися на Батьківщину за час війни з Росією

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 11:06
Понад мільйон українців повернулися на Батьківщину за час війни з Росією
фото Getty Images

Від початку повномасштабної агресії Російської Федерації на Батьківщину повернулися 1060000 українців.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Загалом з 24 лютого на в’їзд в Україну прослідував 1 мільйон 60 тисяч її громадян".

Реклама:

Деталі: Стосовно пасажиропотоку через кордон Демченко зазначив, що 16 квітня вперше від початку повномасштабної війни спостерігалась перевага в’їзду над виїздом з України.

У суботу фіксувалася більша кількість людей, які слідували в Україну, переважна більшість - це наші громадяни, зазначив речник ДПСУ.

За його словами, в неділю пасажиропотік дещо знизився (на рівні 65 тисяч в обидва боки) та становив 50 на 50 (співвідношення в’їзду-виїзду –ред.).

ВІДЕО ДНЯ

Цього тижня Державна прикордонна служба не виключає збільшення охочих повернутися додому українців через великодні свята.

Нагадаємо: Якщо в перші тижні більшість українців, які їхали на в'їзд, становили чоловіки, то на початку квітня серед тих, хто повертається, збільшилася кількість жінок та дітей.

Теми: війнаУкраїнаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
війна
ISW: Російські військові розгорнули "резервну армію", щоб кинути додаткові сили на південь України
Окупанти заявили, що "знищили" вже 3 дрони біля Кримського моста
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
Останні новини
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
Усі новини...
Реклама: