Более миллиона украинцев вернулись на Родину за время войны с Россией

С начала полномасштабной агрессии Российской Федерации на Родину вернулось 1060000 украинцев.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину проследовал 1 миллион 60 тысяч ее граждан".

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Детали: По пассажиропотоку через границу Демченко отметил, что 16 апреля впервые с начала полномасштабной войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.

В субботу фиксировалось большее количество следовавших в Украину людей, подавляющее большинство - это наши граждане, отметил спикер ГПСУ.

По его словам, в воскресенье пассажиропоток несколько снизился (на уровне 65 тысяч в обе стороны) и составил 50 на 50 (соотношение въезда-выезда – ред.).

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На этой неделе Государственная пограничная служба не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев из-за пасхальных праздников.

Напомним: Если в первые недели большинство ехавших на въезд украинцев составляли мужчины, то в начале апреля среди возвращающихся увеличилось количество женщин и детей.