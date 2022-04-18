Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Более миллиона украинцев вернулись на Родину за время войны с Россией

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 11:06
фото Getty Images

С начала полномасштабной агрессии Российской Федерации на Родину вернулось 1060000 украинцев.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину проследовал 1 миллион 60 тысяч ее граждан".

Детали: По пассажиропотоку через границу Демченко отметил, что 16 апреля впервые с начала полномасштабной войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.

В субботу фиксировалось большее количество следовавших в Украину людей, подавляющее большинство - это наши граждане, отметил спикер ГПСУ.

По его словам, в воскресенье пассажиропоток несколько снизился (на уровне 65 тысяч в обе стороны) и составил 50 на 50 (соотношение въезда-выезда – ред.).

На этой неделе Государственная пограничная служба не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев из-за пасхальных праздников.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Если в первые недели большинство ехавших на въезд украинцев составляли мужчины, то в начале апреля среди возвращающихся увеличилось количество женщин и детей.

Темы: войнаУкраинаПограничная служба
Главное сегодня

Россияне готовят "псевдореферендумы" на юге Украины, уже есть бюллетени – разведка

Украденные в Украине американские комбайны нашлись у Кадырова

ВСУ возобновили контроль над Марьинкой Донецкой области – сводка Генштаба

фотоВ Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть погибшие и раненые

МВФ: ВВП Украины упадет на 35% в этом году, России – всего на 8,5%

Нидерланды анонсировали поставки в Украину бронетехники

Все новости...
война
Россияне на войне потеряли 20,6 тысячи вояк и почти 800 танков – Генштаб
Надежда. День 54-й 
От ракетных ударов по Львову погибли 6 человек – ОВА
Последние новости
21:15
Оружие для Украины: в течение суток США отправит еще 7 самолетов с помощью
21:15
Главарь "ДНР" заговорил о присоединении части Запорожской области
21:10
Субсидии на неотапливаемый сезон переназначат автоматически
21:10
Залужный пообещал американцам поделиться опытом, как бить россиян
21:06
Днепр: изменился режим метрополитена
20:55
В Украине смогут производить мРНК вакцины: ВООЗ передаст технологию
20:51
Путин устраивает в Мариуполе вторую Чечню – США
20:38
Навальный после убийства однофамильца в Буче: Надо сбросить Путина
20:20
Выборы во Франции: Макрон еще больше оторвался от Ле Пен
20:16
Завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью – "Азов"
Все новости...