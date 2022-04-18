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Кремінна: окупанти обстріляли цивільну машину – 4 загиблих

Ірина БалачукПонеділок, 18 квітня 2022, 11:28
Місто Кремінна наразі під контролем російських окупантів. Фото з Telegram Гайдая

Четверо людей загинули і одна отримала поранення у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної машини у місті Кремінна на Луганщині.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "У Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину. Попередньо чотири людини загинуло, один поранений".

Деталі: За словами Гайдая, окупанти відкрили вогонь по людях, які намагалися самостійно виїхати з міста.

До пораненого медики не можуть дістатися через безперервні обстріли.

Голова області закликав мешканців не виходити з укриттів і не намагатися самостійно покинути Кремінну, бо зараз це дуже небезпечно.

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