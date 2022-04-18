Кремінна: окупанти обстріляли цивільну машину – 4 загиблих
Понеділок, 18 квітня 2022, 11:28
Четверо людей загинули і одна отримала поранення у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної машини у місті Кремінна на Луганщині.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook
Пряма мова Гайдая: "У Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину. Попередньо чотири людини загинуло, один поранений".
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Деталі: За словами Гайдая, окупанти відкрили вогонь по людях, які намагалися самостійно виїхати з міста.
До пораненого медики не можуть дістатися через безперервні обстріли.
Голова області закликав мешканців не виходити з укриттів і не намагатися самостійно покинути Кремінну, бо зараз це дуже небезпечно.
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Передісторія:
- Раніше Гайдай повідомтв, що російські окупанти взяли під контроль місто Кремінна Луганської області – там тривають вуличні бої, евакуація наразі неможлива.