Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кременная: оккупанты обстреляли гражданскую машину – 4 погибших

Ирина БалачукПонедельник, 18 апреля 2022, 11:28
Кременная: оккупанты обстреляли гражданскую машину – 4 погибших
Город Кременная находится под контролем российских оккупантов. Фото из Telegram Гайдая

Четверо человек погибли и один получил ранения в результате обстрела российскими оккупантами гражданской машины в городе Кременная Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "В Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину. Предварительно четыре человека погибли, один ранен".

Реклама:

Детали: По словам Гайдая, оккупанты открыли огонь по людям, которые пытались самостоятельно выехать из города.

До раненого медики не могут добраться из-за непрекращающихся обстрелов.

Глава области призвал жителей не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно покинуть Кременную, потому что сейчас это очень опасно.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

Темы: Луганская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
Все новости...
Реклама: