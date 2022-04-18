Кременная: оккупанты обстреляли гражданскую машину – 4 погибших

Город Кременная находится под контролем российских оккупантов. Фото из Telegram Гайдая

Четверо человек погибли и один получил ранения в результате обстрела российскими оккупантами гражданской машины в городе Кременная Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "В Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину. Предварительно четыре человека погибли, один ранен".

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Детали: По словам Гайдая, оккупанты открыли огонь по людям, которые пытались самостоятельно выехать из города.

До раненого медики не могут добраться из-за непрекращающихся обстрелов.

Глава области призвал жителей не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно покинуть Кременную, потому что сейчас это очень опасно.

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