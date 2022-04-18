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Харківщина: за добу від російських обстрілів загинули 9 людей

Ірина БалачукПонеділок, 18 квітня 2022, 12:01
Наслідки ворожих обстрілів на Харківщини. Фото з Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Дев’ять мирних мешканців загинули та ще 25 отримали поранення у результаті російських обстрілів Харківської області 17 квітня.

Джерело: Харківська обласна військова адміністрація у Facebook

Дослівно ХОВА: "За добу 17 квітня на Харківщині: 25 поранених, 9 загиблих серед цивільного населення".

Деталі: Зокрема у результаті ворожих обстрілів житлових районів у центрі Харкова 6 людей загинули та 24 отримали поранення.

У Дергачівській громаді від обстрілів російських окупантів загинули 2 людини і 1 отримала поранення.

Також загарбники обстріляли Золочівську громаду – там загинула одна людина.

Передісторія: 

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