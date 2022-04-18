Харьковская область: за сутки от российских обстрелов погибли 9 человек
Понедельник, 18 апреля 2022, 12:01
Девять мирных жителей погибли и еще 25 получили ранения в результате российских обстрелов Харьковской области 17 апреля.
Источник: Харьковская областная военная администрация в Facebook
Дословно ХОВА: "За сутки 17 апреля в Харьковской области: 25 раненых, 9 погибших среди гражданского населения".
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Детали: В частности, в результате вражеских обстрелов жилых районов в центре Харькова 6 человек погибли и 24 получили ранения.
В Дергачевской общине от обстрелов российских оккупантов погибли 2 человека и 1 получил ранения.
Также захватчики обстреляли Золочевскую общину – там погиб один человек.
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Предыстория:
- 17 апреля председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате контрнаступления ВСУ освободили н.п. Базалиевка, Лебяже и часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток.