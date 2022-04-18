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Кулеба: "Маріуполь - червона лінія для майбутнього перемовин"

Понеділок, 18 квітня 2022, 12:30

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що доля Маріуполя може стати червоною лінією у перемовинах між Києвом і Москвою.

Як повідомляє Reuters, про це він сказав в інтерв’ю CBS News на тлі чергових ультиматумів РФ до захисників міста.

"Маріуполь може стати червоною лінією", - заявив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба зазначив, що на рівні МЗС контактів між країнами в останні тижні фактично не було.

"Єдиний рівень контактів - це переговорна команда, до якої входять представники різних інституцій і парламентарі. Вони продовжують консультації на експертному рівні, але контактів на високому рівні немає", - зазначив Дмитро Кулеба.

У британській розвідці зазначають, що стійкий опір Маріуполя створює проблеми для російських військ на інших оперативних напрямках, відтягуючи на себе сили.

Теми: Кулеба ДмитроМаріуполь
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