Кулеба: "Маріуполь - червона лінія для майбутнього перемовин"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що доля Маріуполя може стати червоною лінією у перемовинах між Києвом і Москвою.

Як повідомляє Reuters, про це він сказав в інтерв’ю CBS News на тлі чергових ультиматумів РФ до захисників міста.

"Маріуполь може стати червоною лінією", - заявив глава МЗС України.

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Дмитро Кулеба зазначив, що на рівні МЗС контактів між країнами в останні тижні фактично не було.

"Єдиний рівень контактів - це переговорна команда, до якої входять представники різних інституцій і парламентарі. Вони продовжують консультації на експертному рівні, але контактів на високому рівні немає", - зазначив Дмитро Кулеба.

У британській розвідці зазначають, що стійкий опір Маріуполя створює проблеми для російських військ на інших оперативних напрямках, відтягуючи на себе сили.