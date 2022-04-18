Кулеба: "Мариуполь – красная линия для будущего переговоров"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что судьба Мариуполя может стать красной линией в переговорах между Киевом и Москвой.

Как сообщает Reuters, об этом он сказал в интервью CBS News на фоне очередных ультиматумов РФ защитникам города.

"Мариуполь может стать красной линией", - заявил глава МИД Украины.

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Дмитрий Кулеба отметил, что на уровне МИДа контактов между странами в последние недели фактически не было.

"Единственный уровень контактов – это переговорная команда, в которую входят представители разных институтов и парламентарии. Они продолжают консультации на экспертном уровне, но контактов на высоком уровне нет", – отметил Дмитрий Кулеба.

В британской разведке отмечают, что устойчивое сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских войск по другим оперативным направлениям, оттягивая на себя силы.