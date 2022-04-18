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Окупанти тримають у "фільтраційних таборах" майже 30 тисяч українців – мерія Маріуполя

Роман ПетренкоПонеділок, 18 квітня 2022, 12:38
ЗНИЩЕНИЙ РОСІЙСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ МАРІУПОЛЬ. ФОТО АЗОВА

За оновленими даними станом на 18 квітня російські окупанти утримують в "фільтраційних таборах" по лінії Мангу-Нікольске-Ялта не менш 27 тисяч людей.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Депортація і фільтрація. За оновленими даними окупанти утримують в фільтраційних таборах по лінії Мангу-Нікольске-Ялта не менш 20 тисяч осіб, перешкоджаючи можливості евакуюватись через навмисне затягування та сповільнення процедури фільтрації.

Також 5-7 тис. осіб знаходяться у фільтраційному таборі у с. Безіменне (Донеччина – ред.) на стадії підготовки до депортації".

Нагадаємо: 24 березня в окупованому Докучаєвську (ОРДО) росіяни створили фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь.

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Теми: Маріупольвійнадепортація Росія
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