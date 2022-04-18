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Оккупанты держат в "фильтрационных лагерях" почти 30 тысяч украинцев – мэрия Мариуполя

Роман ПетренкоПонедельник, 18 апреля 2022, 12:38

По обновленным данным по состоянию на 18 апреля российские оккупанты удерживают в "фильтрационных лагерях" по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 27 тысяч человек.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Депортация и фильтрация. По обновленным данным на сегодняшний день оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 20 тысяч человек, препятствуя возможности эвакуироваться из-за умышленной затяжки и замедления процедуры фильтрации.

Также 5-7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в с. Безымянное (Донецк – ред.) на стадии подготовки к депортации".

Напомним: 24 марта в оккупированном Докучаевске (ОРДО) россияне создали фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь.

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Темы: Мариупольвойнадепортация Росcия
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