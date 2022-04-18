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Попри заклики евакуюватися на Луганщині досі залишаються 50 тисяч людей

Роман ПетренкоПонеділок, 18 квітня 2022, 15:50
Попри заклики евакуюватися на Луганщині досі залишаються 50 тисяч людей
гайдай, фото: LUGANSKUA.COM

На Луганщині дуже напружена ситуація, в регіоні досі залишається приблизно 50 тисяч людей, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону, якого цитує "Суспільне"

Пряма мова Гайдая: "Ми намагаємося навіть не говорити, яким чином ми перевозимо людей до певних станцій залізничних, які саме станції нам допомагають, тому що як тільки ми озвучуємо це десь в етерах, то одразу російські військові туди й стріляють.

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Оце яскравий приклад: ми зверталися до людей, що виїжджайте, евакуюйтесь, тому що буде біда. Сьогодні вночі різко ситуація помінялася, був дуже важкий там бій.

Деталі: За словами голови ОДА, в регіоні залишається орієнтовно десь 50 тисяч людей, якщо взяти всі населені пункти, які підконтрольні Україні, а в містах, які в окупації, російські найманці шукають чоловіків, одразу їх хапають і відправляють воювати проти України.

Також він зазначив, що все, що стосується місцевої влади на окупованих територіях, то основна частина керівників, все ж таки, або виїхали на підконтрольні території України, або вони не співпрацюють з окупантами, хоча є декілька колаборантів.

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Нагадаємо: Гайдай закликав жителів області евакуюватися, доки не пізно. Він попросив українців відповідальніше ставитися до свого життя і покинути територію, де ведуться бої.

Теми: Луганська областьевакуаціявійнаРосія
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