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Несмотря на призывы эвакуироваться на Луганщине до сих пор остаются 50 тысяч человек

Роман ПетренкоПонедельник, 18 апреля 2022, 15:50
Несмотря на призывы эвакуироваться на Луганщине до сих пор остаются 50 тысяч человек
гайдай, фото: LUGANSKUA.COM

В Луганской области очень напряженная ситуация, в регионе до сих пор остается примерно 50 тысяч человек, сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона, которого цитирует "Суспільне"

Прямая речь Гайдая: "Мы стараемся даже не говорить, каким образом мы перевозим людей на определенные железнодорожные станции, какие именно станции нам помогают, потому что как только мы озвучиваем это где-то в эфирах, то сразу российские военные туда и стреляют.

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Вот яркий пример: мы обращались к людям, что выезжайте, эвакуируйтесь, потому что будет беда. Сегодня ночью резко ситуация поменялась, было очень тяжелое там сражение.

Детали: По словам главы ОГА, в регионе остается ориентировочно где-то 50 тысяч человек, если взять все населенные пункты, подконтрольные Украине, а в городах, которые в оккупации, российские наемники ищут мужчин, сразу их хватают и отправляют воевать против Украины.

Также он отметил, что все, что касается местных властей на оккупированных территориях, то основная часть руководителей все же или выехали на подконтрольные территории Украины, или они не сотрудничают с оккупантами, хотя есть несколько коллаборантов.

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Напомним: Гайдай призвал жителей области эвакуироваться, пока не поздно. Он попросил украинцев более ответственно относиться к своей жизни и покинуть территорию, где ведутся бои.

Темы: Луганская областьэвакуациявойнаРосcия
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