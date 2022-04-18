Харків: снаряди впали на дитячих майданчиках, двоє загиблих

Внаслідок обстрілу окупантами Основ’янського району Харкова загинули чоловік та жінка, снаряди впали на території дитячих майданчиків.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.

Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків".

Деталі: За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).