Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харків: снаряди впали на дитячих майданчиках, двоє загиблих

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 16:05

Внаслідок обстрілу окупантами Основ’янського району Харкова загинули чоловік та жінка, снаряди впали на території дитячих майданчиків.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.

Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків".

Деталі: За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харків
Головне сьогодні

Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення

Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса

Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Росіяни готують "псевдореферендуми" на півдні України, вже є бюлетені – розвідка

Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова

ЗСУ відновили контроль над Мар’їнкою на Донеччині – зведення Генштабу

Усі новини...
Харків
Окупанти зранку обстріляли Харків – є жертви
205 дітей загинули через війну в Україні, на Київщині від детонації постраждав підліток
Як малознайомі сусіди стали опорою один для одного та для інших харків'ян. Історії волонтерів
Останні новини
01:08
США та союзники обговорили післявоєнні гарантії безпеки для України
00:56
Мінус літак і вертоліт: ЗСУ вразили дев'ять цілей росіян
00:43
Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення
00:26
"Євро-0" та поганий день для автопрому РФ: економічні підсумки
00:23
Росіяни знову пропонують захисникам Маріуполя здатися в полон
00:18
Дві третини чехів підтримують прийняття українських біженців – опитування
23:57
Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса
23:54
Стало відомо, які дані мають приховувати російські банки
23:53
Росіяни обстріляли лікарню на Миколаївщині
23:34
Україна отримала посилення авіації та запчастини для літаків – Пентагон
Усі новини...