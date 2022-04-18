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Харьков: снаряды упали на детских площадках, двое погибших

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 16:05
Харьков: снаряды упали на детских площадках, двое погибших

В результате обстрела оккупантами Основянского района Харькова погибли мужчина и женщина, снаряды упали на территории детских площадок.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 18 апреля 2022 около 11:50 российские оккупанты обстреляли Основянский район г. Харькова. Снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов.

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В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов".

Детали: При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Харьков
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