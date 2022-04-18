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Міноборони оприлюднило номер для військових РФ, які хочуть здатися

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 16:46
Міноборони оприлюднило номер для військових РФ, які хочуть здатися
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У Міноборони України оприлюднили телефон для російських військових, які хочуть здатися в полон та зберегти своє життя.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Деталі: Маляр зазначила, що до міністерства звертаються російські військові з питанням – як здатися в полон і не стати "гарматним м'ясом" в Україні.

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"Ось контакт, за яким можна дзвонити, і вам допоможуть. Прохання максимально поширити на території Росії та серед ваших російських знайомих", - зазначила вона.

Номер для російських військових, які хочуть зберегти життя:

+38 098 342 79 31

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Теми: МіноборониРосіяполоненівійна
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