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Міноборони оприлюднило номер для військових РФ, які хочуть здатися

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 16:46
мобілізовані Росією студенти вишів з ОРДО, які здалися в полон, на брифінгу в Українському медіацентрі 31 березня

У Міноборони України оприлюднили телефон для російських військових, які хочуть здатися в полон та зберегти своє життя.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Деталі: Маляр зазначила, що до міністерства звертаються російські військові з питанням – як здатися в полон і не стати "гарматним м'ясом" в Україні.

"Ось контакт, за яким можна дзвонити, і вам допоможуть. Прохання максимально поширити на території Росії та серед ваших російських знайомих", - зазначила вона.

Номер для російських військових, які хочуть зберегти життя:

+38 098 342 79 31

 

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Теми: МіноборониРосіяполоненівійна
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