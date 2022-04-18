Міноборони оприлюднило номер для військових РФ, які хочуть здатися
Понеділок, 18 квітня 2022, 16:46
У Міноборони України оприлюднили телефон для російських військових, які хочуть здатися в полон та зберегти своє життя.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook
Деталі: Маляр зазначила, що до міністерства звертаються російські військові з питанням – як здатися в полон і не стати "гарматним м'ясом" в Україні.
"Ось контакт, за яким можна дзвонити, і вам допоможуть. Прохання максимально поширити на території Росії та серед ваших російських знайомих", - зазначила вона.
Номер для російських військових, які хочуть зберегти життя:
+38 098 342 79 31
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