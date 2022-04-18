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Минобороны обнародовало номер для военных РФ, которые хотят сдаться

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 16:46
Сдавшиеся в плен мобилизованные Россией студенты вузов из ОРДО на брифинге в Украинском медиацентре 31 марта

В Минобороны Украины обнародовали телефон для российских военных, которые хотят сдаться в плен и сохранить свою жизнь.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook

Детали: Маляр отметила, что в министерство обращаются российские военные с вопросом – как сдаться в плен и не стать "пушечным мясом" в Украине.

"Вот контакт, по которому можно звонить и вам помогут. Просьба максимально распространить на территории России и среди ваших российских знакомых", - отметила она.

Номер для российских военных, желающих сохранить жизнь:

+38 098 342 79 31

 

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Темы: МинобороныРосcияпленныевойна
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