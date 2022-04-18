Минобороны обнародовало номер для военных РФ, которые хотят сдаться
Понедельник, 18 апреля 2022, 16:46
В Минобороны Украины обнародовали телефон для российских военных, которые хотят сдаться в плен и сохранить свою жизнь.
Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook
Детали: Маляр отметила, что в министерство обращаются российские военные с вопросом – как сдаться в плен и не стать "пушечным мясом" в Украине.
"Вот контакт, по которому можно звонить и вам помогут. Просьба максимально распространить на территории России и среди ваших российских знакомых", - отметила она.
Номер для российских военных, желающих сохранить жизнь:
+38 098 342 79 31
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