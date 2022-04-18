Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны обнародовало номер для военных РФ, которые хотят сдаться

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 16:46
Минобороны обнародовало номер для военных РФ, которые хотят сдаться
Сдавшиеся в плен мобилизованные Россией студенты вузов из ОРДО на брифинге в Украинском медиацентре 31 марта

В Минобороны Украины обнародовали телефон для российских военных, которые хотят сдаться в плен и сохранить свою жизнь.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook

Детали: Маляр отметила, что в министерство обращаются российские военные с вопросом – как сдаться в плен и не стать "пушечным мясом" в Украине.

Реклама:

"Вот контакт, по которому можно звонить и вам помогут. Просьба максимально распространить на территории России и среди ваших российских знакомых", - отметила она.

Номер для российских военных, желающих сохранить жизнь:

+38 098 342 79 31

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: МинобороныРосcияпленныевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
Минобороны
В Минобороны призвали СМИ не распространять дискредитационные тексты о закупке гаубиц
Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр
Делки хотели продать танковые двигатели для ВСУ втрое дороже рыночной стоимости - СБУ
Последние новости
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
Все новости...
Реклама: