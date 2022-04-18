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Росія нарощує активність авіації на контрольованій окупантами території України

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 17:04
Росія нарощує активність авіації на контрольованій окупантами території України
Олександр Мотузяник

Росія збільшила кількість літаковильотів тактичної авіації більш, ніж в 1,5 раза.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна" 18 квітня

Пряма мова: "Збройні сили РФ завершують створення наступального угруповання в східній операційній зоні. Поряд з цим противник не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася в понад 1,5 раза.

Окупант готується до наступу на сході України, аби встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей і забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією АР Крим.

Наразі агресор практично завершив перегрупування військ для ведення наступу в східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів".

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Деталі: За словами Мотузяника, найінтенсивніші бойові дії ведуться на Слобожанському та Донецькому операційних районах. У Південно-бузькому ворог закріплюється на займаних позиціях і намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Олександрівка.

Довідково: Російські війська у війні проти України застосовують тактичну авіацію: винищувачі, бомбардувальники, штурмовики, наприклад СУ-30см, СУ-34, СУ-25, стратегічну авіацію - бомбардувальники-ракетоносці ТУ-160 та ТУ-95 та дальню - надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник ТУ-22 М3, призначений для ураження морських та наземних цілей керованими ракетами та авіаційними бомбами.

Вперше з часу повномасштабної війни РФ задіяла ТУ-22М3, щоб завдати бомбового удару по Маріуполю, про що речник МОУ повідомив 15 квітня.

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Теми: війнаРосія
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