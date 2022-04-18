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РФ наращивает активность авиации на контролируемой оккупантами территории Украины

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 17:04
Александр Мотузяник

Россия увеличила количество самолетовылетов тактической авиации более чем в 1,5 раза.

Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина" 18 апреля

Прямая речь: "Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. Наряду с этим противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилось более чем в 1,5 раза.

Оккупант готовится к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым.

В настоящее время агрессор практически завершил перегруппировку войск для ведения наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет переброски дополнительных российских подразделений".

Детали: По словам Мотузяника, наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Слобожанском и Донецком операционных районах. В Южно-Бугском враг закрепляется на занимаемых позициях и пытается установить полный контроль над населенным пунктом Александровка.

Справка: Российские войска в войне против Украины применяют тактическую авиацию: истребители, бомбардировщики, штурмовики, например СУ-30см, СУ-34, СУ-25, стратегическую авиацию - бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-160 и ТУ-95 и дальнюю - сверхзвуковой бомбардировщик ТУ-22 М3, предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

ВИДЕО ДНЯ

Впервые со времени полномасштабной войны РФ задействовала ТУ-22М3, чтобы нанести бомбовый удар по Мариуполю, о чем спикер МОУ сообщил 15 апреля.

Темы: войнаРосcия
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