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Залужний: Російські військові зосередили основні сили на Ізюмському напрямку

Понеділок, 18 квітня 2022, 19:23

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російська армія намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському.

Джерело: Facebook Міноборони з посиланням на заяву Залужного.

Деталі: головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію в регіонах, де відбуваються воєнні дії.

Зокрема, він зазначив, що ситуація на південному напрямку контрольована. 

Пряма мова: "Суттєво зменшена загроза з моря завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається. У звʼязку з цим продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, у тому числі за рахунок матеріально-технічної допомоги країн-партнерів". 

Деталі: Залужний зазначив, що сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсону. Також ворогові не дають можливості просунутися в напрямку Запоріжжя.

Пряма мова: "Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування Збройних Сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міста. Зокрема, знищення десантного корабля "Саратов" у порту Бердянська зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря.

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Упродовж останніх тижнів противник здійснив перегрупування сил і засобів на сході та намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському.

Військовим командуванням забезпечується посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами. Російський "визволитель" гостро погіршив гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.

Попри переважаючі сили противника на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат".

Що ще важливо: головнокомандувач ЗСУ нагадав про звільнення від окупантів територій Київської, Чернігівської та Сумської областей, однак закликав жителів цих регіонів бути обережними, "оскільки підступний ворог залишив чимало мін, пасток та розтяжок, які створюють потенційну небезпеку для життя мирних мешканців, особливо дітей".

Він закликав людей бути пильними та повідомляти військове командування і ДСНС про підозрілі предмети.

Пряма мова: "Нам вдалося ліквідувати безпосередню загрозу столиці України місту Києву. Проте для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів. Прошу співгромадян дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги та з розумінням ставитися до наявності фортифікаційних споруд, блок-постів і посилених заходів контролю, що мають місце в умовах воєнного стану. 

Прошу також утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та медіа публікацій про наслідки ворожих обстрілів в реальному часі, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником".

Теми: Харківська областьЗбройні силивійна
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