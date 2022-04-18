Залужный: Российские военные сосредоточили основные силы на Изюмском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российская армия пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском.

Источник: Facebook Минобороны со ссылкой на заявление Залужного.

Подробности: главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации в регионах, где происходят военные действия.

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В частности он отметил, что ситуация на южном направлении контролируемая.

Прямая речь: "Существенно уменьшена угроза с моря благодаря утоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров".

Детали: Залужный отметил, что силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Также врагу не дают возможности продвинуться в направлении Запорожья.

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Прямая речь: "Продолжается героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование Вооруженных Сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря.

В последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском.

Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего, противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский освободитель остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов, нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери".

Что еще важно: главнокомандующий ВСУ напомнил об освобождении от оккупантов территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей, однако призвал жителей этих регионов быть осторожными, "поскольку коварный враг оставил немало мин, ловушек и растяжек, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, особенно детей".

Он призвал людей быть бдительными и сообщать военное командование и ГСЧС о подозрительных предметах.

Прямая речь: "Нам удалось ликвидировать непосредственную угрозу столице Украины городу Киеву. Тем не менее, для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов. Прошу сограждан соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги и с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блокпостов и усиленных мер контроля, имеющих место в условиях военного положения.

Прошу также воздержаться от обнародования в социальных сетях и медиа-публикаций о последствиях вражеских обстрелов в реальном времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противником".