У Запорізькій області окупанти викрали більше 150 людей

У Запорізькій області зареєстровано 155 фактів викрадення цивільних осіб російськими окупантами.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Деталі: Завдяки спільній роботі центральної та обласної влади 86 заручників уже звільнено. Наразі у полоні перебувають ще 69 людей.

Із загальної кількості викрадених – 34 представника місцевої влади (звільнено 24), 14 підприємців (звільнено 6), 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5), 3 адвокати (звільнено 2), 2 журналісти (звільнено 2).

Також у цьому списку 1 дитина – ворог викрав неповнолітнього сина очільника Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка. Наразі його місцезнаходження невідомо.

В обласній військовій адміністрації також повідомили номер телефону для людей, чиї рідні або близькі опинилися в заручниках окупантів: 0800-503-508.