Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Запорізькій області окупанти викрали більше 150 людей

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 20:20

У Запорізькій області зареєстровано 155 фактів викрадення цивільних осіб російськими окупантами.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Деталі: Завдяки спільній роботі центральної та обласної влади 86 заручників уже звільнено. Наразі у полоні перебувають ще 69 людей.

Реклама:

Із загальної кількості викрадених – 34 представника місцевої влади (звільнено 24), 14 підприємців (звільнено 6), 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5), 3 адвокати (звільнено 2), 2 журналісти (звільнено 2).

Також у цьому списку 1 дитина – ворог викрав неповнолітнього сина очільника Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка. Наразі його місцезнаходження невідомо.

В обласній військовій адміністрації також повідомили номер телефону для людей, чиї рідні або близькі опинилися в заручниках окупантів: 0800-503-508.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів у Токмаку перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: