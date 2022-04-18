В Запорожской области оккупанты похитили более 150 человек

В Запорожской области зарегистрировано 155 фактов похищения гражданских лиц российскими оккупантами.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Детали: Благодаря совместной работе центральных и областных властей 86 заложников уже освобождены. В плену находятся еще 69 человек.

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Из общего количества похищенных – 34 представителя местных властей (освобождены 24), 14 предпринимателей (освобождены 6), 12 руководителей предприятий, учреждений, организаций (освобождены 5), 3 адвоката (освобождены 2), 2 журналиста (освобождены 2).

Также в этом списке 1 ребенок – враг похитил несовершеннолетнего сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка. Сейчас его местонахождение неизвестно.

В областной военной администрации также сообщили номер телефона для людей, чьи родные или близкие оказались в заложниках оккупантов: 0800-503-508.