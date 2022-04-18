Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожской области оккупанты похитили более 150 человек

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 20:20

В Запорожской области зарегистрировано 155 фактов похищения гражданских лиц российскими оккупантами.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Детали: Благодаря совместной работе центральных и областных властей 86 заложников уже освобождены. В плену находятся еще 69 человек.

Из общего количества похищенных – 34 представителя местных властей (освобождены 24), 14 предпринимателей (освобождены 6), 12 руководителей предприятий, учреждений, организаций (освобождены 5), 3 адвоката (освобождены 2), 2 журналиста (освобождены 2).

Также в этом списке 1 ребенок – враг похитил несовершеннолетнего сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка. Сейчас его местонахождение неизвестно.

В областной военной администрации также сообщили номер телефона для людей, чьи родные или близкие оказались в заложниках оккупантов: 0800-503-508.

Темы: Запорожская областьпленные
Главное сегодня

Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города

Медведев заявил, что иностранцев не распространяется Женевская конвенция: "Подлежат денацификации"

Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении

Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса

Зеленский наградил морпехов, защищающих Мариуполь

Россияне готовят "псевдореферендумы" на юге Украины, уже есть бюллетени – разведка

Все новости...
Запорожская область
Зеленский требует новых санкций за "рублевую оккупацию" юга Украины
Оккупанты похитили несовершеннолетнего сына главы Запорожской РГА
За сутки эвакуировали 1449 человек, большинство из них из Запорожской области
Последние новости
04:37
Между МАГАТЭ и ЧАЭС восстановили прямую связь
03:50
Байден не знает, поедет ли он в Украину
03:11
СМИ: У Байдена готовят новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов
02:48
Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города
02:17
Медведев заявил, что иностранцев не распространяется Женевская конвенция: "Подлежат денацификации"
01:42
Производитель дронов Switchblade передаст Украине 100 беспилотников
01:08
США и союзники обсудили послевоенные гарантии безопасности для Украины
00:56
Минус самолет и вертолет: ВСУ поразили девять целей россиян
00:43
Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении
00:26
Евро-0 и плохой день для автопрома РФ: экономические итоги
Все новости...