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Найнебезпечнішою зброєю РФ залишаються ракети далекого радіусу дії – РНБО

Світлана КізіловаПонеділок, 18 квітня 2022, 21:30

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав найнебезпечнішим видом російської зброї для населення ракети далекого радіусу дії.

Джерело: Данілов, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Що стосується ракет, що вражають з великої відстані, це для нас небезпечне. Небезпечно щодо ураження мирного населення, інфраструктури".

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Деталі: Як приклад він навів атаку Львова 18 квітня ракетами, які були випущені з акваторії Каспійського моря.

За словами Данілова, такі ракети в Росії ще є, хоча велика кількість вже використана. Водночас, за його словами, можливостей виробляти нові ракети дальньої дії у РФ вже немає. Оскільки для їх виробництва використовувалися імпортовані компоненти.

Пряма мова: "Після запровадження санкцій можливості виробляти ці ракети найближчим часом РФ втратить довгі роки.

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Але у РФ є Точки-У, про які вони говорили, що вони нібито списані, їх немає. Повна нісенітниця. На жаль, їх у них до біса".

Теми: РосіязброявійнаУкраїна
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