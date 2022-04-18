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Самым опасным оружием РФ остаются ракеты дальнего радиуса действия - РНБО

Светлана КизиловаПонедельник, 18 апреля 2022, 21:30

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал самым опасным видом российского оружия для населения ракеты дальнего радиуса действия.

Источник: Данилов, которого цитирует Интерфакс-Украина  

Прямая речь: "То, что касается ракет, которые поражают с большого расстояния, это для нас опасно. опасно в части поражения мирного населения, инфраструктуры.

Детали: В качестве примера он привел атаку Львова 18 апреля ракетами, которые были выпущены из акватории Каспийского моря.

По словам Данилова, такие ракеты в России еще есть, хотя большое их количество уже использовано. Вместе с тем, по его словам, возможностей производить новые ракеты дальнего действия ракеты у РФ уже нету. Так как ракетах использовались импортируемые компоненты.

Прямая речь: "После введения санкций возможностей производить эти ракеты в ближайшее время РФ потеряет на долгие годы.

Но у РФ естьТочки-У,  о которых они говорили, что они якобы они списаны, их нет. Полная чепуха. К сожалению, их у них до черта".

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Темы: РосcияоружиевойнаУкраина
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